Золото подорожало до рекордного за два месяца уровня

Цена золота выросла до самого высокого уровня с 22 ноября 2021 года и достигла $1 844,4 за унцию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рост цен на золото произошел из-за высокой потребности инвесторов в хеджировании инфляции, а также поиска надежного актива во время коррекции на рынке акций.

«Золото наконец-то реагирует на высокий уровень инфляции во всем мире. Еще неизвестно, удастся ли металлу закрепится на этих уровнях, но теперь есть более серьезные основания для того, чтобы «быки» удержали свои позиции», — отметил аналитик брокерской компании ThinkMarkets Фавад Разакзада.

Эксперт считает, что традиционная роль золота и продажа акций продолжают поддерживать спрос на металл, так как инвесторы хотят обезопасить свои вложения.

В начале октября гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев заявил о риске исчерпания запасов золота в стране. По его словам, текущие запасы золота составляют около 7,5–8 тыс. тонн, а производство металла держится на уровне 330 тонн в год. При такой тенденции через 10-20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы.