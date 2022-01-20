Суд арестовал активы «Русагро» и его владельца на сумму в 22 млрд рублей

Арбитражный суд Саратовской области арестовал активы «Русагро», а также денежные средства, движимое и недвижимое имущество основного владельца агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Об этом пишут «Ведомости».

Обеспечительные меры были наложены из-за дела о банкротстве фирмы «Волжский терминал» и связаны с претензиями кредиторов группы «Солнечные продукты». Ранее фирма была в составе масложирового холдинга «Солнечные продукты».

Так, права требования Россельхозбанка к «Солнечным продуктам» на сумму 34,7 млрд руб. несколько лет назад приобрело «Русагро». Затем началось банкротство активов холдинга. Сам «Волжский терминал» был признан несостоятельным в июле 2019 года. В рамках процедуры банкротства в прошлом году «Русагро» выкупило его имущественный комплекс за 11,5 млрд рублей.

Однако конкурсный управляющий «Волжского терминала» Иван Басков и кредитор компании «Синко трейд» решили обратиться в суд, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности ее контролирующих лиц, которыми являются Мошкович, Басов и «Русагро».

По словам исполнительного директора ГК «Синко» Сергея Садиванкина, задолженность «Волжского терминала» перед «Синко трейд» более 200 млн рублей. Без ареста денежных средств и активов вернуть долг не получалось. Поэтому обеспечительные меры должны гарантировать покрытие долга за счет лиц, которые контролируют должника.

«Русагро» – один из крупнейших российских агрохолдингов. Кроме масложирового бизнеса у него есть производство сахара, свинины, растениеводство. У Мошковича 57% холдинга, Басов владеет 8%.

В апреле 2017 года арбитражный суд Москвы вынес решение о банкротстве крупного российского агрохолдинга ПАО «Группа «Разгуляй» и открыл в отношении компании конкурсное производство. Тогда процедуру банкротства «Разгуляя» инициировал «Русагро».