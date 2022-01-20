Центробанк предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний

Руководители компаний, которые попадут в «красную» зону после запуска новой антиотмывочной платформы Центрального банка, вероятно, не смогут сразу же начинать новый бизнес. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что глава департамента финмониторинга ЦБ Илья Ясинский предложил лишать таких граждан возможности на три года создавать новые юрлица или становиться единоличными исполнительными органами в компаниях.

При этом Ясинский отметил, что это норма не распространяется на тех бизнесменов, которые захотят уладить вопрос с ЦБ в суде и решатся на самоликвидацию.

«Мы предлагаем в проект добавить норму, что вне зависимости от того, по какой причине такой субъект был исключен из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, все равно должно действовать трехлетнее ограничение на создание новых юрлиц или выступление в качестве единого исполнительного органа», — сказал представитель ЦБ.

По словам главы комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, сейчас проект ЦБ предусматривает механизм, при котором регистрация новых юрлиц невозможна только теми клиентами, чьи имена были удалены из реестров «принудительно» ФНС России.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что депутаты Госдумы подготовят законопроект, по которому банки могут получить реестр дропперов (получателей незаконно списанных денег).

Новый «черный список» должен стать частью антиотмывочной платформы ЦБ «Знай своего клиента» (KYC) и помочь в борьбе с мошенниками. Депутаты Госдумы планировали завершить подготовку законопроекта к январю 2022 года.