Литва прекратила транзит белорусских удобрений по своей территории

«Литовские железные дороги» проинформировали «Беларуськалий» о прекращении транзита удобрений через страну. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Мы выполняем принятое правительством постановление и с 1 февраля прекращаем оказание услуг «Беларуськалию» по договору, заключенному в 2018 году. В случае поступления новых заявок от существующих или потенциальных клиентов на перевозку белорусских удобрений железнодорожная грузовая компания LTG Cargo проведет консультации по ним с государственными органами», — отметил генеральный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.

В компании отметили, что сейчас необходимо произвести дальнейшие шаги, чтобы создать надежный правовой путь для полного прекращения транзита удобрений с территории Белоруссии. Так как к LTG Cargo могут обращаться другие компании, которые не были включены в секционные списки, литовская компания должна иметь юридические основания для отказа в перевозке такого груза.

В Литве начался скандал после того, как США ввели санкции против «Беларуськалия», а «Литовские железные дороги» так и продолжали транзит белорусских удобрений по территории Литвы.

13 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции против «Беларуськалия» дали обратный результат. По его словам, ограничения привели лишь к повышению цен на калийную продукцию вместо того, чтобы ударить по предприятию.