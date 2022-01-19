Сбер с 20 января переводит 70% сотрудников на удаленку из-за «омикрона»

Сбер в связи с распространением штамма «омикрон» с 20 января переводит 70% своих сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщили в пресс-службе.

«Данная мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников Сбера и членов их семей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что отделения Сбербанка продолжат работать в штатном режиме, так как перевод на удаленку касается только сотрудников московского офиса. Отделения банков в российский регионах будут принимать решение о переводе сотрудников самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории.

Ранее сообщалось, что Сбербанк в связи с распространением штамма «омикрон» усиливает меры безопасности для сотрудников, находящихся в офисе. Для это компания одной из первых ввела ПЦР-тестирование, которое определяет не только наличие COVID, но и тип носителя. Несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета команды (95%), в Московском регионе ввели обязательное ПЦР-тестирование не реже чем один раз в семь дней вне зависимости от наличия вакцинации. Первые результаты тестирования показали, что штамм «омикрон» выявляется в среднем у 80% положительных ПЦР-тестов.