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Профицит российского бюджета в 2021 году составил более 514 млрд рублей

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Профицит федерального бюджета России за 2021 год составил 514,76 млрд руб., следует из данных Минфина.

К ноябрю 2021 года профицит бюджета России составлял 2,3 трлн руб. Доходы оказались на уровне 25,3 трлн руб. или 134,8% к общему объему доходов федерального бюджета, который был утвержден ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В период с января по декабрь расходы бюджета оказались на уровне 24,8 трлн руб. или 115,1% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом.

Основная часть доходов сформировалась из поступлений от Федеральной налоговой службы — около 15,9 трлн руб. или 130,3% к прогнозным показателям. Федеральная таможенная служба направила около 7,2 трлн руб. или 143,5% к показателям по прогнозу, от других федеральных органов поступило 2,2 трлн руб. (141,9%).

18 января в Министерстве финансов России заявили, что дефицит бюджетных средств наблюдается в 21 регионе страны. Суммарно он составляет 175 млрд руб.

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