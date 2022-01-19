Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Полиция применила газ против сторонников Порошенко из-за попытки установить печки 13:55
Германия планирует поставлять оружие Украине 13:54
В гараже заброшенного дома нашли раритетный дорогой Ford Mustang Shelby 13:51
Меркель отказалась от работы в ООН 13:49
Дочь актрисы Веры Воронковой рассказала о пережитом пожаре 13:45
Канадский лыжник: в Пекине на Большунова и Устюгова будут показывать пальцем 13:42
«Молдовагазу» не удалось договориться с «Газпромом»... 13:38
Чиновникам включили порно во время заседания 13:38
Ученые усомнились в новой теории предательства семьи Анны Франк 13:34
В Кремле прокомментировали план по борьбе с коронавирусом 13:32

В Кремле назвали неприемлемым уровень инфляции в России

Песков: власти принимают меры по возвращению инфляции к целевым значениям

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Нынешний уровень инфляции в России неприемлем и власти принимают энергичные меры по возвращению данного показателя к целевым значениям. Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на ситуацию в экономике давят «внешние и внутренние факторы». Прежде всего, как отметил Песков, «инфляционные, которые привели инфляцию» к текущим показателям.

Комментируя ситуацию с курсом рубля, пресс-секретарь главы государства заявил, что существует волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту. При этом Песков подчеркнул, что правительство и Центробанк справляются с задачей по поддержанию экономической микро- и макростабильности в экономике страны.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года немного превысит 8%. По ее словам, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты подорожали на 19,4%. Она отметила, что в 2021 году также подорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября «не просто замедлились цены, а цены начали снижаться». Глава регулятора подчеркнула, что ниже общего темпа роста цен в 2021 году росли цены на услуги.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть