В Кремле назвали неприемлемым уровень инфляции в России

Нынешний уровень инфляции в России неприемлем и власти принимают энергичные меры по возвращению данного показателя к целевым значениям. Об этом в ходе брифинга для журналистов сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на ситуацию в экономике давят «внешние и внутренние факторы». Прежде всего, как отметил Песков, «инфляционные, которые привели инфляцию» к текущим показателям.

Комментируя ситуацию с курсом рубля, пресс-секретарь главы государства заявил, что существует волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту. При этом Песков подчеркнул, что правительство и Центробанк справляются с задачей по поддержанию экономической микро- и макростабильности в экономике страны.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года немного превысит 8%. По ее словам, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты подорожали на 19,4%. Она отметила, что в 2021 году также подорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября «не просто замедлились цены, а цены начали снижаться». Глава регулятора подчеркнула, что ниже общего темпа роста цен в 2021 году росли цены на услуги.