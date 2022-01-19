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«Молдовагазу» не удалось договориться с «Газпромом» по поставкам газа

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Aurel Obreja/AP

«Молдовагазу» не удалось договориться с «Газпромом» по поставкам газа и отсрочкой оплаты поставок газа, сообщает РИА «Новости».

«Компания «Молдовагаз» не смогла найти общий язык с «Газпромом», чтобы отложить авансовый платеж, и не смогла получить кредит, чтобы погасить нужную сумму», — заявил министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Кроме того, по словам Спыну, Молдавия предложила «Газпрому» разделить долг по газу за январь на части и выплатить его поэтапно. До 20 января «Молдовагаз» обязался внести аванс в размере $38 млн. Оставшаяся сумма насчитывает $25 млн.

Также молдавский премьер, Наталия Гаврилица заявила, что «Газпром» пообещал полностью прекратить поставки газа в Молдавию.

«Вчера компания «Газпром» направила «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января. «Молдовагаз» не успел собрать деньги, поэтому сегодня будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — заявила Гаврилица.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталия Гаврилица заявила, что республика может ввести режим ЧП из-за нехватки газа.

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