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Транзит газа через Украину стал минимальным за четыре года

Объем украинского транзита газа в первой половине января стал минимальным за четыре года

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РИА «Новости»

Объем украинского транзита газа в первой половине января стал минимальным за четыре года и составил 52,4 млн. куб. м., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.

Несмотря на возможности, «Газпром» вновь отказался бронировать на февраль дополнительные транзитные мощности через Украину. В январе 2019 года, среднесуточный объем транзита через украинскую ГТС составлял до 250 млн. куб. м. С каждым годом этот показатель менялся — в 2020 году до 83,4 млн. куб. м., а в 2021 году — 124,6 млн. куб. м.

«Выводы напрашиваются сами за себя: «Газпром» не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период, давление на Европу для запуска «Северного потока — 2» продолжается», — пишет Макогон в Facebook.

Ранее стало известно, что в немецких хранилищах заканчивается газ.

Газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток.

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