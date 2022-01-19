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Зимбабве вышло на рынок виноделия

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Philimon Bulawayo/Reuters

Зимбабвийская винодельческая продукция заявила о себе на мировом рынке. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в 2017 молодой зимбабвийский сомелье Тинаше Ньямудока вместе с тремя другими производителями вина принял участие в международном чемпионате по дегустации вина вслепую во Франции. Несмотря на то, что команда заняла 23 место из 24, издание сообщает, что это стало важным моментом для зимбабвийцев, которые хотят развиваться в новом для этой страны поле.

«В мире многие настроены против нас, зимбабвийцев, и вы можете подумать, что из нашей страны ничего хорошего не выйдет, но для меня признание меня, африканца и зимбабвийца, в числе лучших сомелье в мире вселяет чувство надежды и гордости», — сообщил Ньямудока.

Его бренд, Kumusha, название которого переводится с языка шона как «корни», сейчас выпускает до 200 тыс. бутылок ежегодно по сравнению с 1200 бутылок 4 года назад, когда компания была запущена.

Ранее сообщалось о конфликте между Италией и Хорватией за право быть родиной «Просекко».

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