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Власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах

«Ведомости»: кабмин разрабатывает проекты по повышению зарплат бюджетников в отстающих регионах

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Depositphotos

Сотрудникам госучреждений в наиболее отстающих регионах и отраслях могут повысить ставки по зарплате. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству России.

Как пишет издание, в настоящий момент обсуждение этого вопроса ведется на уровне рабочих групп. На сокращение разрыва в зарплатах из бюджета страны придется выделить 1,5 трлн рублей за три года, рассказал изданию главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По информации «Ведомостей», майские указы президента в 2012 году помогли повысить зарплаты бюджетникам, но полностью задача не была выполнена, так как разрыв в зарплате между сотрудниками одной и той же квалификации может отличаться в несколько раз в разных регионах РФ.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата российских чиновников в 2020 году увеличилась на 9,2% и составила 65,8 тыс. рублей. Численность чиновников также упала на 9,2%, поэтому зарплатный фонд так и не вырос. Речь идет о работниках, которые замещают должности государственной гражданской службы в государственных федеральных и региональных органах. Уменьшение их числа связано с реформированием госаппарата.

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