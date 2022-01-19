Рентабельность российских компаний показала рекорд за последние 13 лет

По итогам января-сентября прошедшего года рентабельность российских крупных и средних предприятий достигла 6,44 %. Как пишет «Лента. Ру» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, это рекордно высокий показатель за последние 13 лет.

Отмечается, что последний раз он был выше только перед кризисом 2008 года.

Эксперты выделили регионы, где бизнес смог получить наибольшую прибыль. Это Белгородская область (42% прибыли), Карелия (32,1%) и Мурманская область (28,1 %).

Минимальную рентабельность или даже убытки показали компании, зарегистрированные в Ингушетии (- 13%), Кабардино-Балкарии (- 5,7%) и Северной Осетии (- 4,6%).

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