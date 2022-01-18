В Госдуме ответили на заявление генсека НАТО о «Газпроме»

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал в своем Telegram-канале критику «Газпрома», которую озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг за создание энергетического кризиса в Европе.

По словам парламентария, любые обвинения в адрес России, связанные с манипулированием газовым рынком, являются абсолютно беспочвенными.

«Представители «Газпрома» ранее прямо заявляли о готовности поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, причем цена по ним существенно ниже, чем оптовые цены», — заявил Слуцкий.

Политик добавил, что Столтенбергу и некоторым европейским чиновникам, которые «переваливают с больной головы на здоровую» в вопросе газовой проблемы, пора прекратить заниматься манипуляциями.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине заявил о том, что российский «Газпром» занимается манипулированием цен на газ в Европейском Союзе.