Bloomberg: «Северный поток — 2» может стать причиной разногласий между Германией и США

Из-за ситуации с приостановкой сертификации газопровода «Северный поток — 2» и увеличивающегося влияния России между США и Германией могут начаться разногласия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

По словам представителей Вашингтона, Белый дом вряд ли введет жесткие санкции против Москвы. В этой связи американские политики начинают говорить о «проблеме Германии».

Депутат бундестага и спикер по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильс Шмид, который принимал участие в формировании новой правительственной коалиции в Германии, в беседе с изданием заявил о том, что США «легко призывать Германию к более жесткой позиции».

«Запад должен спросить себя, готов ли он заплатить экономическую цену, включая возможный энергетический бойкот. Есть веские причины не делать этого», — сказал он.

Ранее обозреватель Гай Чазан в статье для британского издания Financial Times заявил, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии.