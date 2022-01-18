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В НАТО обвинили «Газпром» в манипуляциях на европейском рынке газа

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что «Газпром» манипулирует ценами на газ в ЕС

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Reuters

Российский «Газпром» занимается манипулированием цен на газ в Европейском Союзе. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Я, безусловно, принял к сведению заявление Фатиха Бироля из Международного энергетического агентства, что произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. <...> Это манипулирование газовым рынком», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов о «Северном потоке — 2».

Накануне глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил «Газпром» в искусственном создании «напряжения на европейском энергорынке». По мнению главы МЭА, Россия может увеличить поставки газа на континент как минимум на треть.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские ресурсы газа огромны, в связи с этим могут быть увеличены поставки топлива в Европу, однако для этого необходимы инвестиции.

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