Аналитики предсказали рекордный рост цен на газ из-за отношений между Россией и Украиной

Газ в Европе может подорожать до рекордных значений из-за напряженности между Россией и Украиной. Об этом заявляют аналитики Capital Economics.

«Если будут введены санкции в отношении экспорта энергоносителей из России, или если Россия будет использовать экспорт газа в качестве рычага давления, то европейские цены на природный газ, вероятно, взлетят», — отмечается в сообщении исследовательской компании.

Из-за возможного увеличения цен те государства, которые больше всего зависят от поставок газа из России, могут вынужденно нормировать электроэнергию.

Эксперты считают, что сейчас рынок газа в Европе находится в напряженном состоянии, и если кризис между Россией и Украиной будет нарастать, то это отразится на всей Европе, которая обеспечивается российским газом на 35%.

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум. Тогда за день цена выросла более чем на 20%.