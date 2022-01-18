Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вице-канцлер Германии сравнил ситуацию вокруг Украины с «холодной войной» 16:29
Полужест презрения: физиогномист объяснила поведение Назарбаева во время обращения... 16:26
В НАТО выразили готовность вести с Россией диалог по военным учениям друг... 16:25
МИД Украины раскрыл темы переговоров Блинкена и Кулебы 16:23
Пригожин вызвался оплатить свадьбу дочери 16:22
В Севастополе проверяют сообщение о «минировании» школ города 16:22
Польский клуб намерен арендовать футболиста «Спартака» 16:20
Умер актер Анатолий Басин 16:15
Бывшая жена Мамаева ответила на вопрос о примирении с ним 16:14
Пищевой технолог рассказал, как выявить растительные жиры в сливочном масле 16:12

Аналитики предсказали рекордный рост цен на газ из-за отношений между Россией и Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sergei Chuzavkov/AP

Газ в Европе может подорожать до рекордных значений из-за напряженности между Россией и Украиной. Об этом заявляют аналитики Capital Economics.

«Если будут введены санкции в отношении экспорта энергоносителей из России, или если Россия будет использовать экспорт газа в качестве рычага давления, то европейские цены на природный газ, вероятно, взлетят», — отмечается в сообщении исследовательской компании.

Из-за возможного увеличения цен те государства, которые больше всего зависят от поставок газа из России, могут вынужденно нормировать электроэнергию.

Эксперты считают, что сейчас рынок газа в Европе находится в напряженном состоянии, и если кризис между Россией и Украиной будет нарастать, то это отразится на всей Европе, которая обеспечивается российским газом на 35%.

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум. Тогда за день цена выросла более чем на 20%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть