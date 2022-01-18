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Лавров призвал не политизировать «Северный поток — 2»

Лавров заявил главе МИД ФРГ Бербок, что политизировать «Северный поток — 2» контрпродуктивно

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Германию не политизировать проект газопровода «Северный поток — 2». Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Москве, передает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, в ходе переговоров были затронуты вопросы, связанные с процессом сертификации и предстоящим запуском газопровода.

Это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Мы обратили внимание германских коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта», — сказал Лавров.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может использоваться в качестве инструмента давления на Россию в случае «агрессии» по отношению к Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь назвал «Северный поток — 2» «геополитическим проектом и оружием», который направлен «против Украины и всей Европы».

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