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В Польше предложили заранее подготовить санкции против России

Замглавы МИД Польши: Варшаве нужно заранее подготовить санкции на случай нападения РФ на Украину

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Польши выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины. Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.

«Есть намерение подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации», — заявил он.

По словам Пшидача, вопрос введения антироссийских санкций уже обсуждался среди дипломатов на минувшей неделе. Замглавы МИД Польши подчеркнул, что Варшава выступает за то, чтобы «быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки».

«Мы должны быть готовы, у нас должны быть подготовлены инструменты реакции», — резюмировал Пшидач.

Ранее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что за доктриной НАТО по сдерживанию России скрывается страх альянса перед «российской угрозой». По его словам, страны НАТО поверили в собственную теорию об опасности России, поэтому решили при помощи самообмана спрятаться от возникших опасений.

Ващиковский также добавил, что необходимо ввести санкции и в отношении знаменитостей, поддерживающих Путина, например бизнесменов, спортсменов, художников и ученых.

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