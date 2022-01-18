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Спрос на туристическую аренду квартир в России в 2021 году вырос в полтора раза

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В 2021 году интерес россиян к посуточной аренде квартир ради туризма вырос в полтора раза по сравнению с показателями годом ранее. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Авито.Недвижимость».

Лидером по годовой динамике среди крупных российских городов стала Москва. Туристы арендовали квартиры почти в два раза чаще, чем в 2020 году (+96%). На втором месте по краткосрочной аренде оказался Новосибирск (+92%). Третья строчка у Санкт-Петербурга — +88%. Четвертую позицию занял Нижний Новгород — +85%. Замыкают пятерку сразу два города с одинаковым приростом интереса к краткосрочной аренде (+83%) – Екатеринбург и Краснодар.

По общему числу запросов на туристическую аренду квартир в 2021 году лидировал Санкт-Петербург, второе место у Москвы и третье заняла Казань. За ними по количеству туристов, желающих снять квартиру, следуют такие курортные города, как Сочи и Краснодар.

Также за 2021 год почти на треть (+29%) вырос спрос на туристическую аренду загородного жилья. Больше всего интерес в этом сегменте наблюдался со стороны Махачкалы и Сочи, где за год спрос вырос более чем в полтора раза.

«По итогам 2021 года рынок краткосрочной аренды в России вырос: появилось больше предложений как в сегменте загородного жилья — +20% за год, так и в категории квартир — +14%, что способствует укреплению тренда на развитие самостоятельного туризма», — отметил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Артем Кромочкин.

В середине сентября сообщалось, что рынок посуточной аренды квартир восстановился до показателей 2019 года благодаря активному внутреннему туризму и возобновлению бизнес-поездок.

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