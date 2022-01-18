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На Украине допустили воровство российского газа

Экс-министр энергетики Украины Буславец допустила «отбор» российского газа при дефиците

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что «Нафтогаз» может присвоить себе российский транзитный газ в случае острого дефицита этого топлива. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в украинских ПХГ осталось всего 6,6 млрд кубометров газа для внутреннего потребления. Буславец подчеркнула, что страна не может отказаться от импорта «голубого топлива», поскольку ей просто нечем будет отапливать дома граждан. Для приобретения газа «Нафтогазу» потребуется до $3 млрд, таких средств компания лишена.

Экс-министр предположила, что если средства не будут найдены, будет всего три сценария действия: сокращение или отключение потребления промышленных предприятий; ограничение поставок газа для ТЭЦ и котельных (из-за этого граждане могут лишиться горячей воды в своих домах).

«И, что недопустимо, но очень вероятно — отбирать российский газ из транзитного потока, который обязательно будет использован РФ для остановки транзита по территории Украины и расторжения действующего транзитного контракта с соответствующими финансовыми, экономическими, политическими последствиями», — назвала Буславец третий вариант действий.

12 января сообщалось, что суточный транзит российского газа через территорию Украины сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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