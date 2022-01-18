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Экономист назвала месяцы, в которые выгоднее всего идти в отпуск

Экономист Сорокина перечислила месяцы, в которые выгоднее всего брать отпуск в 2022 году

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Наиболее выгодными для отпуска месяцами в 2022 году будут март, август, сентябрь и декабрь. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, кафедра бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина.

Она объяснила, что заработная плата считается не по календарным, а по рабочим дням.

«Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день и тем больше работник теряет за отпускные дни», — сказала Сорокина.

Согласно ее подсчетам, если при окладе в 60 тысяч рублей работник возьмет семь дней отпуска в январе, то вместе с отпускными он получит 55 584,46 рублей. При таком же периоде отпуска в августе вместе с отпускными ему выплатят 61 291,06 рублей.

Если следовать производственному календарю на 2022 год, то выгоднее всего брать отпуск в марте (22 рабочих дня), августе (23), сентябре (22) и декабре (22 рабочих дня), добавила она.

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», в этом году 57% россиян продляли новогодние поездки за счет рабочих дней, добавив к официальным выходным отпускные дни в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу. Чаще всего россияне увеличивали каникулы за счет декабря, отправляясь в отпуск еще до новогодних праздников.

В среднем, как и в прошлом году, россияне продлевали каникулы до двух недель.

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