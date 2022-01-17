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США и ЕС передумали отключать Россию от SWIFT в качестве санкций

Handelsblatt: США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT

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Reuters

В США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

Издание подчеркивает, что от идеи отключения России от SWIFT отказались из-за того, что этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе.

В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции. Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать, утверждает издание.

Ранее сенаторы от Демократической партии США внесли в сенат законопроект, предусматривающий санкции против одиннадцати российских банков, в том числе самых крупных, в случае вторжения России на Украину. Попавшие под санкции финансовые институты могут лишиться доступа к системам типа SWIFT.

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