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В Booking объяснили ужесточение политики бронирования в Крыму

Booking.com объяснила ужесточение политики размещения в Крыму санкциями Евросоюза

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Pascal Rossignol/Reuters

В голландской системе интернет-бронирования отелей Booking.com объяснили ужесточение политики размещения в Крыму тем, что компания следует действующим торговым санкциям, введенным ЕС и правительством Нидерландов в отношении республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будучи голландской компанией, предлагающей свои услуги из Нидерландов, Booking.com действует в соответствии с настоящими торговыми санкциями, введенными Евросоюза и правительством Нидерландов в отношении Крыма», — говорится в заявлении компании.

Представители сервиса подчеркнули, что на добровольной основе скорректировали свою работу и процесс бронирования, чтобы избежать каких-либо возможных недоразумений.

Ранее стало известно, что Крым обратится в Федеральную антимонопольную службу из-за новых ограничений, которые ввел в отношении полуострова международный сервис бронирования Bokking.com.

После вхождения полуострова в состав России Booking обнулил рейтинги крымских отелей и отключил большинство функций для них. Например, пользователи больше не могут читать и оставлять отзывы о местах размещения. А бронировать отели можно было только в деловых целях.

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