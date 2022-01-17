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Аналитик объяснил ситуацию с сертификацией «Северного потока – 2»

Аналитик Пикин: сертификация «Северного потока – 2» может занять еще от 4 до 6 месяцев

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что в заявлении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о приостановке сертификации «Северного потока – 2» нет новой информации. Об этом сообщает RT.

По его словам, был запрошен «дополнительный объем документов у компании — оператора этого газопровода в части вновь образованной немецкой дочерней структуры».

Аналитик отметил, что «как только документы поступят регулятору, то процесс сертификации возобновится».

«Это займет еще до двух месяцев у немецкого регулятора, дальше пойдет к европейскому регулятору — там это займет от двух до четырех месяцев еще», — добавил Пикин.

По его мнению, никто не планирует ускорять этот процесс.

Ранее Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» пока «не полностью соответствует» европейскому праву, потому его сертификация приостановлена. Она также добавила, что Запад примет «подходящие меры» по вопросу «Северного потока — 2» в случае эскалации вокруг Украины.

10 января глава Бербок уже заявляла, что процесс сертификации «Северного потока — 2» приостановлен из-за его несоответствия требованиям Евросоюза. По ее словам, вопрос о запуске газопровода носит геополитический характер.

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