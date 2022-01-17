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«Северный поток — 2» стал яблоком раздора в правительстве Германии

Financial Times: «Северный поток — 2» внес раскол в правительство Германии

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Вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Об этом в статье для британского издания Financial Times пишет обозреватель Гай Чазан.

По его словам, газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора уже внутри самой Германии. Противники проекта в руководстве страны убеждены, что газопровод увеличит зависимость Европы от российских энергоносителей. Поддержали проект в значительной степени левоцентристские политические силы, против высказались «зеленые».

Традиционно выступающие за дружеские отношения с Россией социал-демократы указывают на важность российского проекта для немецкой промышленности. Канцлер ФРГ Олаф Шольц от партии СДПГ отказался от публичного одобрения санкции против «Северного потока — 2».

По словам главы МИД Германии от «зеленых» Анналены Бербок, магистраль нельзя запускать в случае эскалации конфликта на Украине, а министр обороны Кристина Ламбрехт призвала не связывать эти два вопроса друг с другом.

Ранее в МИД РФ заявили, что процедура сертификации газопровода «Северный поток — 2» должна быть своевременно осуществлена, вне политической конъюнктуры.

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