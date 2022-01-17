Евросоюз готовит «удар» по «Газпрому»

Руководство Еврокомиссии и Международного энергетического агентства (МЭА) не планирует ослаблять давление на российскую энергетическую компанию «Газпром» и готовит скоординированную атаку, чтобы вынудить ее изменить поведение на рынке. Об этом пишет американское издание Politico.

Как отмечают авторы статьи, между «Газпромом» и официальным Брюсселем остаются крайне напряженные отношения. Несмотря на то, что российская компания настаивает на том, что полностью исполняет свои контрактные обязательства, Еврокомиссия и МЭА приписывают ей «создание» искусственного дефицита топлива в Европе. Кроме того, Брюссель продолжает настаивать на том, что Москва якобы искусственно завышает спрос на газ.

По этой причине, по информации Politico, европейские власти готовят удар по «Газпрому» сразу в нескольких направлениях: с одной стороны, предъявить российскому газовому гиганту официальное обвинение в монополизме и манипуляциях с ценами на газ, а с другой — блокировать запуск «Северного потока — 2».

Ранее директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» произойдет в течение 2022 года, после чего цены на газовом рынке Европы стабилизируются. По его мнению, «Газпром» не будет заинтересован в установлении слишком высокой цены на топливо, так как это может привести к сокращению потребления газа.