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Крымские власти решили пожаловаться на Booking в ФАС

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Крым обратится в Федеральную антимонопольную службу из-за новых ограничений, которые ввел в отношении полуострова международный сервис бронирования Bokking.com. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма республики.

«Мы подготовили официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу по поводу признаков недобросовестной конкуренции, потому что, по нашему мнению, они здесь явно присутствуют», — заявил глава ведомства Вадим Волченко.

После вхождения полуострова в состав России Booking обнулил рейтинги крымских отелей и отключил большинство функций для них. Например, пользователи больше не могут читать и оставлять отзывы о местах размещения. А бронировать отели можно было только в деловых целях.

В январе 2022 года сервис ограничил доступ к контактам отелей, а также разрешил бронировать гостиничные номера только на одного человека. В крымском министерстве подчеркнули, что неоднократно обращались в Booking по поводу действий компании, но получали невразумительные ответы.

Крымские курорты, по словам директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрия Кузнецова, стали одним из недорогих направлений новогоднего отдыха в России.

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