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Более половины россиян назвали себя финансово грамотными

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Anton Belitsky/Global Look Press

51% россиян считают себя финансово грамотными, следует из опроса финтех-группы IDF Eurasia для «Газеты.Ru».

В опросе приняли участие 5 500 респондентов в возрасте 18-60 лет по всей России.

На вопрос «Считаете ли вы себя финансово грамотными в целом?» 25% опрошенных ответили «Однозначно да», 26% — «Скорее да, чем нет», 27% — «Скорее нет, чем да», 20% — «Однозначно нет». Оставшиеся 2% с ответом затруднились. Таким образом, финансово грамотными себя считают более половины опрошенных — 51%.

Респондентам также предложили указать, в чем именно проявляется их финансовая грамотность (с возможностью выбрать несколько вариантов ответа).

«Изучать информацию и чужой опыт относительного того, как не стать жертвой финансовых мошенников» выбрали 44% опрошенных. «Рассчитывать сумму кредита (займа) исходя строго из своих потребностей и не брать лишнего» — 42%. «Детально сравнивать условия по финансовым продуктам и услугам от разных компаний» — 38%.

При этом, по данным компании, до пандемии наибольшее количество респондентов (32%) оценивали свой уровень финансовой грамотности на 2 балла, после пандемии — на три балла, то есть удовлетворительно (38%).

«Мы видим, что на степени финансовой грамотности россиян коронакризис и связанные с ним события так или иначе сказались положительно, — отметила генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. — Результаты опроса показали, какие конкретно действия граждане предпринимают на бытовом уровне для повышения своей финансовой грамотности. Это те простые шаги, которые не требуют никаких специальных навыков и доступны практически каждому».

В 2020 году по заказу Банка России Институт фонда «Общественное мнение» (ФОМ) провел третий этап замера уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации. Общий показатель финансовой грамотности, рассчитанный по международной методике ОЭСР, заметно вырос (с 11,8 балла в 2017 году до 12,4 балла в 2020 году, или около 5%).

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