«Ведомости» выяснили методику ФНС по выявлению налоговых уклонистов

Федеральная налоговая служба использует балльную систему для выявления компаний-однодневок и фирм, уклоняющихся от налогов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на непубличные документы ФНС.

В зависимости от того, сколько баллов по внутренней системе учета наберет та или иная компания, служба принимает решение о ее проверке на предмет нарушения законодательства. За соответствие определенным требованиям присваивается фиксированное количество баллов.

За наличие имущества присваиваются 15 баллов. За штат в размере 10-30 сотрудников — 5 баллов, свыше 30 работников — 10 баллов. На оценку влияет и сумма внеоборотных активов компании (за два года до проверки): от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. — 5 баллов, более 5 млн руб. — 10 баллов.

Если доля вычетов по НДС от 90% до 95%, фирме присваивают еще 5 баллов, если доля менее 90% — 10 баллов. Кроме того, нарушения в регистрационных данных приводят к вычету 5 баллов. Нарушения в данных учредителя приведут к «списанию» 10 баллов, гендиректора — 20 баллов.

После суммирования всех факторов и баллов ФНС делит организации на три типа: фактические выгодоприобретатели (от 50 баллов), потенциальные выгодоприобретатели (от 20 до 49 баллов) и технические звенья (19 баллов и ниже). У последнего типа компаний, по мнению службы, практически нереально изъять недоплату по налогам.

Ранее в январе ФНС напомнила россиянам, что с нового года изменился порядок расчета налога с недвижимостью.