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На главу представительства «Аэрофлота» в Томске завели дело

Глава представительства «Аэрофлота» в Томске подозревается в крупном мошенничестве

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Уголовное дело завели на главу представительства «Аэрофлота» в Томске — его подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ФСБ, подозреваемый провел фиктивное трудоустройство своей знакомой и получал за нее зарплату — фактически она не работала. Деньги «Аэрофлота», перечисленные с февраля 2020 года по июль 2021 года в сумме около 1 миллиона рублей глава представительства, используя свое служебное положение, похитил и впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Ранее Генпрокуратура РФ направила для рассмотрения в суд дело о хищении у «Аэрофлота» свыше 250 млн рублей. Замгендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в хищении у компании 250,6 млн рублей по подложным актам. Следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на указанную сумму.

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