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Опрос: более 40% россиян стали экономить практически на всем в период пандемии

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На фоне коронавируса и роста цен 44% россиян стали «всячески ущемлять себя в тратах», такие результаты исследования опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.

В 2020 году, по информации сервиса, экономило больше людей — 47% опрошенных.

Согласно полученным данным, каждый 10-й из опрошенных увеличил свои траты на здоровье и личные нужды, а у каждого третьего из 10 финансовая стратегия не претерпела изменений.

Как отметили в SuperJob, женщины экономят чаще мужчин (46% против 42%). Также стали меньше тратить люди в возрасте 35–44 лет и респонденты с ежемесячным доходом до 50 тыс. рублей.

Активно тратят люди до 34 лет и россияне с ежемесячным доходом более 80 тыс. рублей.

В исследовании участвовали 1600 респондентов от 18 лет из 386 населенных пунктов России.

Ранее жители крупных городов выразили мнение, что текущий МРОТ (13 890 рублей) должен быть выше фактического в два-три раза.

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