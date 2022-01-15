В Госдуме назвали виновных в газовом кризисе в Европе

В энергетическом кризисе в Европе виноваты сами европейцы и американцы, а обвинения в адрес «Газпрома» выдвигаются из-за необходимости найти «козла отпущения». Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.

«Европейцы отказывались от долгосрочных контрактов с «Газпромом» и говорили, что все урегулирует рынок. Таким образом они отдали свой собственный рынок спекулянтам, которые там могут спокойно через фьючерсы накручивать цены. Второе — американцы. Когда выросли цены в Азии, они часть своих танкеров, которые шли в Европу, отправили в Азию. И таким образом на европейском рынке тоже создали дефицит», — объяснил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что никакой вины ни «Газпрома», ни России в энергокризисе в Европе нет.

14 января газ в Европе подорожал до $1100 за тысячу кубометров.

13 января цена газа на европейской бирже поднималась выше $1000 за тыс. кубометров. Повышение стоимости топлива происходило на фоне заявлений «Газпрома», что из европейских газовых хранилищ было выкачано более половины запасов, а уровень их наполнения находится на минимальной отметке за последние годы.