Политолог прокомментировал обвинения главы МЭА в адрес «Газпрома»

Политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал обвинения главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в адрес «Газпрома».

«Поправьте меня, если я не прав, но это уже третья подобная истерика, странным образом совпавшая с попыткой наших блистательных западных партнеров «взять паузу» после переговоров с Россией. То есть, просто «помахать руками после драки» оказалось мало. Отсюда два вывода. Во-первых, как говорится, «удар прошел». Что делать с российской позицией американцы не очень понимают и как я говорил, «плана Б» у них не было. Во-вторых, наиболее естественный ответ для американцев, - замутить очередную информационную манипуляцию. Потому, что так безопаснее, безответственнее и все под контролем», — написал он на своей странице в Facebook.

Также Евстафьев выразил мнение, что Европе необходимо просчитать все варианты обеспечения энергобезопасности.

«Не кажется ли нашим европейским партнерам, что это и есть та самая «невидимая рука рынка», за торжество которой и демонополизацию рынка они так долго боролись? Просто зима оказалась холоднее, чем обычно.

И второе. А почему наши европейские партнеры думают, что они являются для России приоритетным рынком? В конечном счете, холодная зима – не только в Европе, но и в России. И нам наша рубашка точно ближе к телу. Особенно учитывая, что о холодной зиме предупреждали неоднократно.

Может, нашим европейским партнерам надо было не играть в «борелевщину», основанную на простой уверенности, что Россия рано или поздно «прогнется», а просто просчитать все варианты обеспечения энергобезопасности, а не только те, которые политически нравятся», — отметил он.

Евстафьев подчеркнул, что «Газпром» не обязан по первому требованию бежать выправлять косяки самих европейцев в энергетике.

«Геоэкономическая ситуация складывается сильно не в пользу европейцев. Слишком много факторов неустойчивости рынка, если говорить серьезно. И главным из краткосрочных – слишком разросшегося и ставшего явно спекулятивным сегмента СПГ, борьба за который с азиатскими покупателями раскрутила маховик цен до астрономических уровней.

А кто сказал европейцам, что «Газпром» должен по первому требованию «на полусогнутых» бежать выправлять косяки самих европейцев в энергетике, особенно в условиях, когда европейцы даже в тяжелой для себя ситуации не способны отставить в сторону антироссийские настроения», — заключил он.

Напомним, ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил «Газпром» в искусственном создании «напряжения на европейском энергорынке». По мнению главы МЭА, Россия может увеличить поставки газа на континент как минимум на треть.