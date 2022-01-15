В Польше обвинили Россию в использовании «Северного потока — 2» в качестве шантажа

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Россия якобы использует проект газопровода «Северный поток — 2» в геополитической игре для шантажа Европы. Об этом он сказал в интервью «El Confidencial».

По его словам, проект необходимо рассматривать как политический инструмент. Экс-дипломат связал СП2 с вопросами безопасности и ситуацией в Украине.

«Это один из самых агрессивных инструментов России для доминирования в Восточной Европе», — заявил Ващиковский.

Ранее Ващиковский в интервью изданию Niezalezna назвал переговоры между Россией и Западом ошибкой, призвав выдвинуть РФ требование для запуска газопровода «Северный поток — 2».

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в свою очередь заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины.