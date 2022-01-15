Россиянам рассказали о мошеннических схемах при возврате НДС

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с «Известиями» рассказала, что бизнесмены-мошенники используют несколько схем для незаконного обогащения.

По ее словам, наиболее распространенной схемой является возврат НДС при экспорте, когда весь исходящий НДС подлежит возмещению, поскольку входящий отсутствует.

«В таких схемах мошенники, например, заявляют один товар, а за границу едет другой, или сделка происходит между подставными фирмами, а НДС возмещается с несуществующего товара», — сказала юрист.

Злоумышленники также предпринимают мошеннические действия с помощью возврата льготного НДС. К примеру, если компания торгует зерном, то НДС при его реализации составляет 10%, а транспортные расходы облагаются НДС в размере 20%.

«То есть исходящий НДС будет больше, чем входящий, и 10% разницы подлежит возврату. Эта схема схожа с предыдущей тем, что товары, возможно, не производились, заключенная сделка является фиктивной», — заявила Гусятникова.

Она также указала, что при фиктивных сделках договоры подписываются между подставными организациям, но сегодня проворачивать подобные схемы мошенничества все сложнее, так как осуществляется проверка всех счетов в специальной программе при сдаче декларации по НДС.