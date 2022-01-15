В России спрогнозировали изменение ставок по вкладам в этом году

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с агентством «Прайм» рассказал о том, как в нынешнем году в России изменятся ставки по вкладам и кредитам.

По его мнению, ставки по вкладам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ключевая ставка. Как пояснил финансист, это связано с тем, что активные действия Центробанка РФ действительно могут в дальнейшем привести к замедлению инфляции, то и ключевая ставка будет уменьшаться.

«Как следствие, нет смысла закладывать в решения, в том числе, касающиеся уровня предлагаемых банками ставок по депозитам, длительный период высоких процентных ставок регулятора», — сказал эксперт.

Он также указал, что ставки по кредитам будут расти примерно так же, как и по депозитам.

«Хотя, возможно, чуть сильнее, так как, во-первых, банки будут закладывать в них дополнительные риски, связанные, в том числе с будущими колебаниями монетарных условий», — заявил специалист.

Он добавил, что ужесточение политики российского ЦБ может затронуть не только ставки, но и, к примеру, нормы резервирования или другие нормативы.

Ранее зампред ЦБ России Ольга Полякова сообщила, что банк предлагает разработать механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции.