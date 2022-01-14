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Польская PGNiG заявила, что «Газпром» через суд требует увеличения контрактной цены на газ

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Czarek Sokolowski/AP

Российский «Газпром» в судебном порядке требует повышения цены на газ для Польши, следует из сообщения пресс-службы польского энергетического концерна PGNiG.

«14 января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — указано в сообщении.

Уточняется, что «Газпром» ожидается повышения контрактной цены задним числом в рамках заявок российской компании на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

По словам председателя правления PGNiG Павла Маевского, требование повышения контрактной цены «совершенно необоснованно».

«Мы готовы продемонстрировать это в Арбитражном суде», — сообщил он.

Ранее замглавы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский заявил о риске тяжелой зимы в странах Западной Европы, так как хранилища газа в них заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на голубое топливо остаются высокими.

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