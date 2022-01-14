Сбер Управление Активами создал «Оптимальный глобальный портфель» для инвесторов

Сбер Управление Активами запустил биржевой фонд «Оптимальный глобальный портфель», нацеленный на получение долгосрочного прироста вложений в валюте.

Фонд похож на индекс «Сбер Оптимальный глобальный индекс — Sber Optimal Global Index». В его состав входят акции крупнейших американских компаний из индекса S&P 500, а также облигации компаний из США и развивающихся рынков, таких как Китай, Бразилия, Индонезия и другие. Также в качестве защитного актива в состав фонда входит золото. Такая структура фонда адаптирована к любому движению международного фондового рынка, потому как инвестирует в различные сегменты финансовых рынков и классы активов, на которые всегда есть спрос.

Средства фонда вкладываются в ценные бумаги, номинированные в валюте (вложения в золото производятся с помощью покупки паев иностранного ETF на золото), поэтому с его помощью инвесторы могут защититься от девальвации рубля.

Полученные средства от дивидендов и купонных выплат по облигациям вкладываются обратно в фонд. Новый фонд доступен неквалифицированным инвесторам. При этом многие ценные бумаги из фонда по отдельности недоступны для таких инвесторов, вложиться в них можно только с помощью фонда либо необходимо стать квалифицированным инвестором. Минимальная сумма покупки — 10 рублей. Купить фонд можно в приложении СберИнвестор или через любого российского брокера.

«Мы видим растущий спрос со стороны частных инвесторов на биржевые фонды, поэтому постоянно расширяем нашу линейку биржевых фондов, дополняя ее необычными и инновационными инструментами. Оптимальный глобальный портфель включает в себя ценные бумаги и активы, стоимость которых растет в различные фазы фондовых рынков. Так, например, как правило, во время снижения цен на рынке акций растут цены на золото, и наоборот. Таким образом, в новом фонде всегда есть актив, который может показать рост, какая бы ситуация ни была на фондовом рынке. Это отличный вариант для тех инвесторов, кто не планирует проводить активные операции на фондовом рынке, но при этом хотел бы получить готовый сбалансированный и всегда актуальный портфель ценных бумаг», — отметил генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

Управляющие рекомендуют держать фонд от трех лет, потому что так владелец освобождается от уплаты налога с полученной прибыли на доходы физических лиц (НДФЛ). Также будет действовать льгота длительного владения.