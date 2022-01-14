Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Генсек НАТО прокомментировал вопрос вхождения Украины и Грузии в альянс 11:46
В России выявлено 23 820 новых случаев заражения коронавирусом 11:42
Австралийские власти планируют взять под стражу Джоковича 11:41
Apple запретила пользователям iPhone оставаться на iOS 14 11:41
Джулия Фокс рассказала об отношениях с Канье Уэстом 11:35
Лавров заявил об искусственном заманивании в НАТО Украины и скандинавских стран 11:35
Американец, которому пересадили свиное сердце, оказался уголовником 11:31
Володин заявил о планах снять законопроект о QR-кодах с рассмотрения... 11:29
НАТО отказалась идти на компромиссы по вопросу расширения на востоке 11:23
В Южной Корее предположили, что КНДР запустила две баллистические ракеты 11:21

«Авито» назвал велосипеды и домашних животных самыми популярными товарами 2021 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Велосипеды, кошки, собаки и мебель для дома стали самыми популярными у россиян товарами в ушедшем году. Об этом говорится в исследовании «Авито», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Эксперты сервиса составили топ-10 товаров, которые чаще всего искали пользователи в 2021 году. Первые три места заняли велосипед, кошки и собаки, а также стол. В первую пятерку попали телевизоры и товары времен СССР. Кроме того, среди наиболее популярных товаров оказались диваны, холодильники, мангалы, зеркала и ковры.

В «Авито» отметили, что предпочтения россиян изменились по сравнению с 2020 годом. «В связи со снятием ограничений активные жители страны сделали выбор в пользу развлечений на свежем воздухе, в то время, как другие продолжили создавать домашний уют», — объясняют аналитики компании.

В 2020 году, отметившемся локдаунами и периодом самоизоляции, топ рейтинга возглавляли именно диваны. Кошек в 2021-м искали на 10%, а собак — на 5% чаще, чем в предыдущем году. 2020 год также отметился множеством ремонтов, эта тенденция нашла отражение и в 2021-м: популярность столов у пользователей выросла на 34%, телевизоров — на 69%.

«Не вышло из моды и обновление интерьера при помощи полезных деталей и текстильных изделий. В 2021 году желающие добавить уюта в дома искали зеркала на 86% чаще, а различные ковры – на 30% активнее», — добавили в «Авито».

13 января «Авито» сообщил, что за прошлый год сильнее всего в России выросли цены на кейтеринг (+35%), производственные услуги и аренду оборудования (+25%). Также подорожала охранная деятельность, курьерские поручения и деловые услуги.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть