«Авито» назвал велосипеды и домашних животных самыми популярными товарами 2021 года

Велосипеды, кошки, собаки и мебель для дома стали самыми популярными у россиян товарами в ушедшем году. Об этом говорится в исследовании «Авито», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Эксперты сервиса составили топ-10 товаров, которые чаще всего искали пользователи в 2021 году. Первые три места заняли велосипед, кошки и собаки, а также стол. В первую пятерку попали телевизоры и товары времен СССР. Кроме того, среди наиболее популярных товаров оказались диваны, холодильники, мангалы, зеркала и ковры.

В «Авито» отметили, что предпочтения россиян изменились по сравнению с 2020 годом. «В связи со снятием ограничений активные жители страны сделали выбор в пользу развлечений на свежем воздухе, в то время, как другие продолжили создавать домашний уют», — объясняют аналитики компании.

В 2020 году, отметившемся локдаунами и периодом самоизоляции, топ рейтинга возглавляли именно диваны. Кошек в 2021-м искали на 10%, а собак — на 5% чаще, чем в предыдущем году. 2020 год также отметился множеством ремонтов, эта тенденция нашла отражение и в 2021-м: популярность столов у пользователей выросла на 34%, телевизоров — на 69%.

«Не вышло из моды и обновление интерьера при помощи полезных деталей и текстильных изделий. В 2021 году желающие добавить уюта в дома искали зеркала на 86% чаще, а различные ковры – на 30% активнее», — добавили в «Авито».

13 января «Авито» сообщил, что за прошлый год сильнее всего в России выросли цены на кейтеринг (+35%), производственные услуги и аренду оборудования (+25%). Также подорожала охранная деятельность, курьерские поручения и деловые услуги.