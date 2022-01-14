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В России замедлились темпы роста личных банкротств

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По данным Единого федерального реестра «Федресурс», количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что в 2020 году к 2019 показатель темпов роста несостоятельности равнялся 77,6%.

В абсолютном выражении по числу граждан-банкротов по-прежнему лидируют Москва и Московская область — 10,2 тыс. и 10 тыс. соответственно.

В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (9,8 тыс.), Санкт-Петербург (8,2 тыс.) и Самарская область (7,9 тыс.).

В публикации отмечается, что большую часть процедур о личном банкротстве (95%) инициировали сами должники.

Ранее стало известно, что в декабре 2021 года было возбуждено 656 дел о внесудебном банкротстве россиян, что в 1,9 раза больше показателя за ноябрь. Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин подчеркнул, что всплеск числа банкротств по упрощенной процедуре связан с тем, что граждане стремились войти в Новый год без долгов.

Всего с момента введения процедуры внесудебного банкротства — 1 сентября 2021 года – по 31 декабря 2021-го многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 6475 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан.

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