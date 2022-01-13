Максим Полетаев может заняться IPO хорватской Fortenova Group

Бывший первый заместитель Германа Грефа Максим Полетаев может заняться организацией IPO крупнейшего балканского ритейлера и производителя продуктов питания Fortenova Group.

По словам источника в окружении Полетаева, о начале подготовки первичного размещения акций может быть объявлено в ближайший год. Сам Полетаев, который с 2019 года возглавляет совет директоров Fortenova Group, не стал комментировать информацию о возможном IPO. Тем не менее, он подтвердил, что деятельность в компании сейчас является одним из его главных приоритетов.

«Развязка истории с Agrokor – один из ключевых для него проектов последние года три точно», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией в Fortenova Group.

С намерением сконцентрироваться на Fortenova Group может быть связан недавний уход Полетаева из USM. «Максим Полетаев действительно больше не работает в структурах USM, он сфокусируется на других проектах. Компания и ее акционеры благодарны Максиму за плодотворное сотрудничество и желают ему дальнейших успехов», – сообщали Интерфаксу в USM.

Ранее о возможности проведения IPO Fortenova в 2023-2024 годах сообщало агентство Reuters. По словам источников, листинг компании может быть одной из стратегий выхода Сбербанка из актива. «Банк всегда говорил о том, что Fortenova является непрофильным активом. Выход из него планируется после реализации стратегии по повышению капитализации», – сообщали в Сбербанке в октябре 2021 года. До этого о намерении продать долю в холдинге в течение двух лет объявлял на ПМЭФ-2021 председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В 2014-2016 годах Сбербанк выдал хорватской Agrokor кредитов на общую сумму 950 млн. евро. Холдинг был одной из крупнейших компаний страны. В 2016 году в ней работало около 60 тысяч человек, а выручка в 2015 году составляла более €6,6 млрд. Позже выяснилось, что отчетность была недостоверна, и компании нечем рассчитываться с кредиторами.

В апреле 2017 для спасения компании власти Хорватии ввели в Agrokor чрезвычайное управление. В 2018 году кредиторы, крупнейшими из которых были российские Сбербанк и ВТБ, приняли план урегулирования задолженности. После консолидации в 2019 году словенского ритейлера Mercator холдинг получил название Fortenova Grupa. В том же году холдинг завершил конвертацию долгов в акции: сейчас Сбербанк контролирует порядка 44% акций конгломерата, ВТБ – 7,5%.

Максим Полетаев работал в структурах Сбербанка с 1995 года. Начав трудовой путь с отделения Сбербанка в Ярославской области, к 2013 году, он стал первым заместителем председателя правления Сбербанка Германа Грефа. На этой должности, как отмечал «Коммерсант», он курировал работу всех основных бизнес-блоков банка. Спустя пять лет он ушел с этого поста, как отмечалось в сообщении Сбербанка, в связи с необходимостью изменения режима работы, оставшись при этом советником Грефа. С 2019 года избран председателем совета директоров Fortenova Grupa d.d. С 2019 года – член совета директоров «Норникеля». С 2020 года – заместитель генерального директора АО «Русал Менеджмент». В 2021 году также занимал должность первого заместителя генерального директора – исполнительного директора холдинга USM.