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В России за 2021 год заблокировали 2 тыс. сайтов лжебанков

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За 11 месяцев 2021 года ЦБ заблокировал 2 060 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Банка России.

«Лжебанки представляют опасность не только для граждан, которые могут передать злоумышленникам свои персональные и банковские данные, но и наносят репутационный ущерб финансовым организациям», — отметили представители регулятора.

С 1 декабря 2021 года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у граждан, стали блокировать по инициативе Банка России во внесудебном порядке.

Как уточнили в ЦБ, к 10 января 2021 года по инициативе Банка России заблокировали 595 мошеннических ресурсов. 346 из них — ресурсы нелегальных финансовых организаций (брокеры, торговля на Форекс и т.д). Тогда же ЦБ инициировал блокировку 22 ресурсов, которые имитировали официальные сайты в том числе банков.

«Оперативное ограничение доступа к сайтам нелегальных организаций способствует снижению рисков для потребителей финансовых услуг, сокращению количества граждан, пострадавших от действий злоумышленников», - указали в пресс-службе Банка России.

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