Екатерина Латыпова назначена старшим вице-президентом Сбера

Екатерина Латыпова назначена на должность старшего вице-президента, руководителя блока «Стратегия и развитие», куратора Офиса agile-трансформации Сбера.

«Екатерина — опытный менеджер, который не боится новых вызовов и зачастую находится в авангарде осознания новых возможностей и рисков, формируя повестку организации, всегда внимательна к обратной связи, привлекает в команду высокопотенциальных сотрудников. Екатерина уже внесла значимый вклад в развитие Сбера и не только. Поздравляю с назначением и желаю ей и всей команде блока успешно справиться со всеми новыми не менее амбициозными задачами», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как сообщает пресс-служба Сбера, Лапытова присоединилась к команде Сбера в 2015 году в должности вице-президента, директора Департамента стратегии и развития. Также с августа 2021 года исполняла обязанности руководителя блока «Стратегия и развитие» и куратора Офиса agile-трансформации и внедрения инструментов изменений, совмещая свой функционал с новыми задачами.

Она принимала активное участие в ключевых трансформациях Сбера — от формирования долгосрочного стратегического видения до внедрения конкретных организационных и управленческих инициатив. За это время было утверждено три стратегии развития Сбера, цифровизованы инструменты их мониторинга. Екатерина стояла у истоков таких новых внедрений, как agile-трансформация, управление через клиентские пути, моделирование численности и др.

Екатерина Латыпова окончила МГУ им. Ломоносова и Бизнес-школу Колумбийского университета (США, Нью-Йорк). Отмечена благодарностями президента Российской Федерации и Почетной грамотой Сбера.