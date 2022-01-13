В Совфеде рассказали, с какого числа вырастут страховые пенсии по старости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года передает ТАСС.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]», — рассказала Матвиенко.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации на 8,6% составит почти 19 тыс. руб. Как уточнили в Минтруде, в следующем году размер таких выплат достигнет 20 047 руб., а в 2024 году – 21 150 руб. Выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы произойдет после принятия соответствующих поправок, отметили в министерстве.

Дополнительно на пенсии в период с 2022 по 2024 год потратят более 500 млрд руб.: 172,7 млрд руб. в этом году, 178,3 млрд руб. в 2023 году, 188,9 млрд руб. в 2024 году.

Как ранее объяснила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1,4 тыс. руб. По ее словам, в случае если пенсия будет выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.