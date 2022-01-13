Фонд акций «Сбер — Глобальный Интернет» получил высокий ESG-рейтинг

Рейтинговое агентство АКРА присвоило фонду акций «Сбер — Глобальный интернет» высокую оценку — ESG-4 категории ESG-B. Он стал уже четвертым фондом Сбер Управление Активами, который получил ESG-рейтинг, сообщает пресс-служба банка.

Оценка обусловлена структурой фонда, который инвестирует в акции компаний, чей бизнес связан непосредственно с интернетом: интернет-порталами, онлайн-магазинами, разработкой интернет-технологий, в том числе предоставлением доступа в интернет, производством смартфонов и программного обеспечения для них.

Компоненты оценки состоят из нескольких блоков и оценивают работу компании по следующим направлениям: экологии (ESG-E), социальной ответственности (ESG-S) и корпоративному управлению (ESG-G).

«ESG-повестка стремительно набирает обороты не только в мире, но и в России. Мы стали первой управляющей компанией, которая получила ESG-рейтинг от аккредитованного Банком России рейтингового агентства. Мы продолжим рейтингование наших фондов на соответствие ESG-факторам, чтобы дать нашим клиентам возможность делать свой инвестиционный выбор не только на основании инвестидеи фонда, его структуры, а также динамики доходности, но и с точки зрения ответственного инвестирования», — сказал генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

ESG-оценка присвоена на основании данных, предоставленных АО «Сбер Управление Активами», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.