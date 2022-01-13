Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Кишиневе заявили, что полностью рассчитались с «Газпромом»... 14:23
Звезда «Счастливы вместе» оценил успех возможного продолжения сериала 14:22
В Госдуме связали рост числа преступлений против детей с последствиями COVID-19 14:20
Тихонов рассказал, что тренер женской сборной России Шашилов любил выпить 14:20
В Госдуме связали рост числа преступлений против детей с коронавирусом 14:20
В НАТО допустили «очень быстрое вступление» Швеции и Финляндии 14:18
Греф заявил о готовности Сбербанка к любым санкциям 14:18
Чубайс: Путин увел РФ с пути глобального отставания 14:16
Путин провел переговоры с президентом Узбекистана 14:14
Главврач Коммунарки рассказал, как пациенты переносят «омикрон» 14:00

Фонд акций «Сбер — Глобальный Интернет» получил высокий ESG-рейтинг

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Рейтинговое агентство АКРА присвоило фонду акций «Сбер — Глобальный интернет» высокую оценку — ESG-4 категории ESG-B. Он стал уже четвертым фондом Сбер Управление Активами, который получил ESG-рейтинг, сообщает пресс-служба банка.

Оценка обусловлена структурой фонда, который инвестирует в акции компаний, чей бизнес связан непосредственно с интернетом: интернет-порталами, онлайн-магазинами, разработкой интернет-технологий, в том числе предоставлением доступа в интернет, производством смартфонов и программного обеспечения для них.

Компоненты оценки состоят из нескольких блоков и оценивают работу компании по следующим направлениям: экологии (ESG-E), социальной ответственности (ESG-S) и корпоративному управлению (ESG-G).

«ESG-повестка стремительно набирает обороты не только в мире, но и в России. Мы стали первой управляющей компанией, которая получила ESG-рейтинг от аккредитованного Банком России рейтингового агентства. Мы продолжим рейтингование наших фондов на соответствие ESG-факторам, чтобы дать нашим клиентам возможность делать свой инвестиционный выбор не только на основании инвестидеи фонда, его структуры, а также динамики доходности, но и с точки зрения ответственного инвестирования», — сказал генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.

ESG-оценка присвоена на основании данных, предоставленных АО «Сбер Управление Активами», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть