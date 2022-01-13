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Кадровики сообщили о вытеснении с рынка профессии риелтора

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Аналитики кадрового агентства «Стафф-АП» составили топ-5 профессий, которые в ближайшие годы практически исчезнут с рынка труда. В список попали, в основном, «белые воротнички» — бухгалтеры, юристы, риелторы, кассиры, сотрудники кол-центров, занимающие низшие позиции в профессиональной пирамиде. Исследование компании есть у «Газеты.Ru».

Как считают в «Стафф-АП», в ближайшие пять лет труд таких специалистов будет во многом автоматизирован и роботизирован. В профессии останутся только сотрудники, обладающие высоким уровнем компетенций, а также узкие специалисты.

«Риелторы будут потеснены автоматизированными системами. Уже сейчас действующие на рынке недвижимости интернет-сервисы, агрегаторы во многом замещают посреднические функции. Таким образом люди будут стремиться сэкономить на услугах посредника 2-3 процента от стоимости квартиры», — говорится в сообщении.

Кассиры будут постепенно вытесняться кассами самообслуживания, которые сейчас популярны в крупных столичных супермаркетах, их все больше открывается и в регионах. Сотрудники кол-центров также сейчас активно заменяются «умными» роботами и голосовыми помощниками.

Ранее эксперты сервиса «СберУслуги» сообщили, что на рынке фриланса наиболее перспективными профессиями в 2022 году являются копирайтеры, SMM-специалисты, дизайнеры интерьера, веб-дизайнеры, фотографы и специалисты по созданию чат-ботов.

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