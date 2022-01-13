«Сравни.ру»: россияне запросили за год кредитов на сумму, сравнимую с бюджетом Парагвая

В 2021 году жители России через сервис «Сравни.ру» запросили кредитов на 3,86 трлн руб. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса, изучив активность пользователей.

Сумма запрашиваемых кредитов по сравнению с 2020 годом выросла в 2,4 раза (1,6 трлн руб. в прошлом году), она сопоставима с годовым бюджетом Парагвая. Общее число заявок на оформления ссуды через сервис выросла в 2,5 раза за год.

Средняя сумма кредита, которую запрашивали россияне, составила 300 тыс. руб. При этом чаще всего фигурировали заявки на сумму в 438 тыс. руб.

Аналитики «Сравни.ру» отметили, что за минувший год почти на четверть (23%) увеличилось количество заявок на ипотеку. Две трети пользователей сервиса брали ипотечный кредит на приобретение вторичного жилья, 36% — на квартиры в новостройках.

Интерес россиян к микрозаймам за 2021 год вырос на 170%. Самой популярной суммой микрокредита стали 10 тыс. руб. Самым большим запросом стала заявка на 1 млн руб. — на эту сумму претендовали 23,2 тыс. пользователей.

В ноябре прошлого года платежный сервис Qiwi выяснил, что чаще всего россияне берут микрозаймы до зарплаты. О такой мотивации заявили 69% опрошенных. 22% респондентов брали небольшие кредиты на развитие бизнеса.