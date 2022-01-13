Сенат США 13 января проголосует по законопроекту о санкциях против «Северного потока — 2»

Сенат Конгресса США в четверг, 13 января, проголосует по предложенному республиканцем от штата Техас Тедом Крузом проекту закона о санкциях в отношении «Северного потока — 2», сообщила пресс-служба верхней палаты американского законодательного органа.

Для утверждения законопроекта необходимо 60 голосов. Для того, чтобы добиться данной инициативы в верхней палате, Республиканской партии необходимо заручиться поддержкой не менее 10 демократов. Газета Politico ранее писала, что Сенат, скорее всего, не утвердит эту инициативу. По данным издания, демократы, которые активно поддерживают новые ограничительные меры в отношении газопровода, «изменили свои позиции». В материале отмечалось, что они не желают мешать президенту США Джо Байдену «взаимодействовать с Россией» в контексте возможного конфликта России и Украины.

Законопроект Круза обязывает администрацию Белого дома ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после его утверждения. Ограничительные меры, согласно проекту закона, введут против организаций, которые занимались проектированием, строительством и эксплуатацией газопровода, а также в отношении некоторых их сотрудников. Санкции предполагают запрет на въезд в США, а также заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет для американских физических и юридических лиц вести бизнес с фигурантами санкционного списка.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн заявили сенаторам-демократам о несогласии администрации американского президента с санкциями против «Северного потока — 2».