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Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей», — сообщили в ведомстве.

С 1 января размер маткапитала вырос на 3,7% и составил 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. В ведомстве также рассказали, что с 1 февраля материнский капитал и прочие пособия, которые не связаны с размером прожиточного минимума, проиндексируют на 8,4%. В общей сложности эти выплаты коснутся около 16 млн человек.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что в настоящее время в России трудовой стаж не играет особую роль в процессе начисления пенсии, но имеет особое значение в отдельных случаях.

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