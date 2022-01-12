Минфин решил купить иностранной валюты и золота на 585,9 млрд рублей

Минфин России в период с 14 января по 4 февраля решил направить на покупку иностранной валюты и золота 585,9 млрд рублей, то есть ежедневно по 36,6 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, который связан с повышением цен на нефть выше базового уровня, в январе 2022 года составит 493,2 млрд рублей.

Общее отклонение от полученных доходов нефтегазового сектора от ожидаемого месячного объема в декабре 2021 года составило 92,7 млрд рублей.

В начале января сообщалось, что с расчетами 29 декабря Центробанк приобрел валюту на внутреннем рынке почти на 23 млрд руб. В период с 7 декабря по 13 января плановый совокупный объем покупки валюты Минфином составлял 502 млрд руб., ежедневный — около 22,9 млрд руб.